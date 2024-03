Maadleja tegi ühel maailma suurimal turniiril rekordi

Ühe noore esitus jõudis ka rekordiraamatusse. Tartlaste parima tulemuse eest hoolitses ​Artemi Jeremejev (U13, –42 kg), kes võitis kaheksa matši. Ajalooliseks osutus aga see, et varem pole keegi Englasest seda suutnud teha ühe päeva jooksul. Jeremejevil tuli leppida ka ühe kaotusega, kuid kokkuvõttes tähendas see mitmekümne osaleja seas siiski teist kohta.