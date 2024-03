Enriko Talvistu: mine m…ujalt

Näituse tänava äärne kergliiklustee on linna hallata ja korras. Poe parkla ja sissepääsu esine on Selveri hallata ning korras. Vahepealne, justkui eraldi kinnistul, millele linn rajas küll elektrirataste parkla, asuv kõnnitee on aastate jooksul näinud vaid korra kerget puisteliiva.