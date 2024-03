Krista Piirimäe: kunst Euroopa kultuuripealinnas – mida me näitame?

Euroopa kultuuripealinna avatseremoonia 26. jaanuaril Tartus meeldis mulle väga, see visualiseeris väga leidlikult ja kaasahaaravalt etenduse pealkirja «Kõik on kokku üks» ning mul on head lootused, et linn eksponeeribki ennast kultuuripealinnana. Tartmusi plaanid eriti ei kinnita.