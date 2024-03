Tartu tänavakunstnik näitab oma loomingut Portugali linna Porto galeriis

Näituse produtsent on Kadri Lind, kes on tänavakunstifestivali Stencibility kuraator ja linnafestivali UIT üks korraldajaid. Ta teatas, et väljapanekus on kunstniku hiljutised eksperimendid mitmes tehnikas. Nende seas on portselanist vaasid, taftitud vaip, vineerist väljalõige, risograafias prindid ning kolmeosaline seinamaaling galerii sisehoovis.