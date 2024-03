Härma kooli välisõpilased peavad linna teise otsa kolima

Huvi selles koolis kümmekond aastat jagatud ingliskeelse õppe vastu on kasvanud nii kiiresti, et eestikeelse õppega enam ühe katuse alla ei mahutud, sestap leiti kaks aastat tagasi sobivad ruumid Tartu ülikooli kinnisvaraportfellist, täpsemalt Näituse 13a õppehoonest.

Nii on kool jälle probleemi ees. «Kaalusime ka plaani, et teistest rahvustest õpilased õpiksid õhtuses vahetuses, aga arvan, et õpilased ja ka õpetajad ei vaimustu perspektiivist olla tundides õhtul kella seitsmeni,» sõnas Miina Härma gümnaasiumi direktor Ene Tannberg.

Tartu linnavalitsus tegi Härma gümnaasiumile ettepaneku, et kool võiks kasutada Ülejõe linnaosas Puiestee 62 maja, kust selle aasta alguses kolis välja Kroonuaia, uue nimega Pärli kool. Direktor Tannberg käis läinud reedel seda koolimaja vaatamas ja tunnistas, et kuigi maja seisukord on eeldatust parem ja koolil on suur aiaga piiratud õu, on seal ülikooli õppehoonega võrreldes ka puudusi.