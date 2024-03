Üllatav kohtumine Omicumi galeriis

Tartus on märkamatult peale kasvanud uus kunstipõlvkond, kes on saanud koolituse kõrgemas kunstikoolis Pallas, kunstiakadeemia kursustel ja Tartu ülikooli juures tegutsenud maaliosakonnas. Näituseruumidel on pikad järjekorrad, palju on näitusi ka mujalt. Kunstnike maja, kunstimuuseumi, ERMi, Tampere maja, Pallase, Kogo ja Jakobi galeriide Suurde Vankrisse kõik soovijad ära ei mahu.