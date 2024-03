Kriisiolukordades tuleb olla valmis inimeste kaitseks

Tänapäeva inimesi on suigutanud kaheksa kümnendit rahuaega. Eesti valitsused on unustanud pommivarjendite ehitamise, neil polevat olulist rolli ja ülalpidamine kallis. Muretsema paneb, et kaitseme innukalt putukate elurikkust, aga ka inimeste kaitsmisele tuleks mõelda laiemalt. On mõistlik nõuda uute hoonete rajamisel varjendeid. Tasub tähele panna, et kriisiolukordi pole arvestatud ka väikemajade ehitamisel, kus puuduvad keldrid, sageli ahjud või kaminad.