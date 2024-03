Politsei Tartu esindus on iga kuu viimasel neljapäeval suletud

Siiski on nendel päevadel võimalik kasutada digikioskit, kuid muid toiminguid teenindussaalis teha ei saa.

«Tartu teenindus on iga kuu viimasel neljapäeval suletud, et klienditeenindajad saaksid osaleda koolitustel, tegeleda enesetäiendamisega ning töödega, mis on sellele päevale planeeritud,» selgitas Tartu jaoskonna teenindustalituse juht Angela Kahar.