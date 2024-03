Spordi lühiuudised

Falco juhi Lauri Mengel sõnas, et tal oli medalirekordi üle küll hea meel, kuid leidis, et palju finaale lõppes klubile ebasoodsalt. Täpsustuseks märkis ta, et kuna võistlejad on omavahel varemgi matše teinud, olid vastase nõrgad ja tugevad küljed üksteisele teada, misläbi said määravaks psühholoogilised aspektid. «Me tegime väga hea võistluse, aga mitme kategooria juhul on tunne, et i-le jäi punkt panemata.»