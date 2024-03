Vikipeedia kasutajad saavad mõnda aega võistelda spordilugude kirjutamises

Võistluse mõte on teha meie spordikangelaste saavutused laiemale avalikkusele kättesaadavaks. «Meie eesmärk on innustada osalejaid uurima ja kajastama mitmekülgselt Eesti spordiajalugu ning tõsta esile olulisi sündmusi ja isikuid meie spordimaailmas,» põhjendas spordimuuseumi kogude arendusspetsialist Maris Mägi.

Võistluse reeglid ning info on artiklisse kirja pannud Vikipeedia. Üks peamine kriteerium on näiteks see, et toimetamist ootavad spordimuuseumi nimekirja lisatud artiklid, mille valikukriteeriumiks olid tali- ja suveolümpiamängude kavas olevad spordialad.