Minna kirjad Siberist: suur rõõm peediseemnetest ning lubadusest järgmise pakiga saata katel ja kohvikann

On aasta 1957, olen kolmeaastane. Elame Tartus 21. Juuni (nüüd Rüütli) tänaval kolmetoalise ühiskorteri ühes toas kolmekesi: isa Elmar, ema Velda ja mina. Minu esimesed lapsepõlve mälupildid on just sealt.

Esmalt mäletan, et ühel päeval lisandus meie tuppa kolm voodit. Teiseks, kööki tekkis imelike kärtsude värvidega käterätik – ererohelisel-elektersinisel taustal erepunased lilled. Rätiku värvid ei meeldinud mulle. Teadsin, et see on Hiina rätik ja toodud kingiks Siberist. Et rätik mulle ei meeldi, jätsin enda teada.