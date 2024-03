Poliitiku Loone Otsa ja EKRE teed lähevad lahku

«Head sõbrad! Tänan kõiki, kes nende aastate vältel on mind toetanud, minusse uskunud, minu poolt hääletanud ja mitmel muul ilusal moel aidanud mind Eesti aadete eest seista,» seisab seal. «Palun neid, kes on olnud siin ainult minu kui poliitiku sõbrad, mind lahkesti oma sõbralistist kustutada. Nende üle, kes soovivad sõprust jätkata, olen südamest rõõmus.»

Küsimusele, mis lahkumisavalduse kirjutas ja mis on niisuguse otsuse põhjused, vastas Loone Ots, et ta ei kommenteeri ja et Tartu linna volikokku jääb ta edasi.»