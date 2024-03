Kuju Juhan Peeglist, kuidas ta istub oma esimese koolimaja juures, valatakse peagi pronksi

Juhan Peegel sündis Saaremaal Reina külas 19. mail 1919 ning ta esimene kooli oli Tornimäe kool, hoone, mis asub praegu Tornimäe kiriku kõrval. Juhan Peegli esimene koolidirektor oli Anton Kivi, kellele on 2021. aastal rajatud praeguse koolimaja ette tiigi kõrvale tammepuust pink, mille lähedal on ka teiste kauaaegsete koolijuhtide Ilmar Kaalu ning Marta Kivi pingid.

Tornimäe kool ei asu enam samas majas, kus Juhan Peegel õppis, vaid uues, 1963. aastal valminud hoones. Vana koolimaja on erakätes. Kooli pargist on mõlemad hooned väikse jalutuskäigu kaugusel, see on Raili Nõgu meelest Juhan Peegli monumendile sobiv koht.