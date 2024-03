Ülestõusmispühadeni on veel aega nädalajagu päevi, aga ettevalmistusi tasub alati varakult teha ja vilumust harjutada. Kunst on selles, et vahaga tuleb katta see munakoore pind, kuhu värvi peale panna ei taha. Siis valida järgmine toon, millega muna värvida, ja siis järgmine ning iga kord katta vahaga kinni uus osa juba värvitud pinnast. Samal ajal planeerides, missugust lõpptulemust soovitakse. Kui värvid on kinnitunud ja kuivad, tuleb vaha munalt üles soojendada ja maha pühkida. Siis alles näed, kas tuli välja või ei tulnud.