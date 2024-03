Raeplatsi liuväli teenis kolme kuuga 80 tuhat eurot

Uisuväljakut ja Tartu jõululinna korraldava Tiigi seltsimaja direktor Maarja Liba rääkis, et kõikide uisuväljaku kasutajate arvu kogu hooaja jooksul päris kokku liita ei saa, sest uisutatakse palju ka isiklike uiskudega. Ent uisulaenutusest laenutati kolme kuu jooksul (3.12.23–3.03.24) pea 16 000 paari uiske, mis tähendab, et uisulaenutuse omatulu on ligi 80 000 eurot. Selle sees on ka uiskude ja kiivrite laenutus ning uiskude teritamise teenus.