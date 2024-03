Uderna hooldekodu juht Anne-Aime Soeson jääb tööst ilma seitsmepäevase etteütlemisajaga

Uderna hooldekodu nõukogu otsustas lõpetada juhatuse liikme Anne-Aime Soesoniga lepingu 28. märtsist ning nimetada uueks juhatuse liikmeks Rõngu hooldekodu juhatuse liige Anneli Salumaa. Lihtsamalt sõnastades tähendab see, et Uderna hooldekodu juhina asub 28. märtsist tööle Anneli Salumaa, kes on ka Rõngu hooldekodu juht. Rõngu ja Uderna hooldekodu on nõukogul plaanis lähitulevikus liita üheks sihtasutuseks.