Lenne Rähn-Kuusik: Ihaste kohtuvõit võimestab ka kogukondi üle Eesti

Kõige tähtsam on loomulikult see, et detailplaneering, mis oleks lõhkunud elurikka Ihaste metsa tervikliku ökosüsteemi ja hävitanud sealsed loodusväärtused, jääb nüüd ellu viimata. Olgugi et avalikkusele on järjekindlalt püütud muljet jätta, justkui planeeringuala puhul oleks tegu mõttetu linnaäärse võsaga, on sealset haruldaste taimede elupaika keskkonnaeksperdid hinnanud niivõrd, et see on määratud keskkonnaministri määrusega lausa taime püsielupaigaks, et tagada liigile maksimaalne võimalik kaitse.