A. Le Coqi juht: proua minister, limonaadimaksust on asi kaugel

Terviseminister Riina Sikkut kirjutab oma arvamusloos (TPM, 20.3), et liigne suhkrutarbimine sillutab teeb ülekaalule ja sellepärast on ta teinud ettepaneku kehtestada limonaadimaks. Ta kinnitab, et limonaadimaksu eesmärk on vähendada suhkru tarbimist magustatud jookide arvelt.