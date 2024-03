GALERII ⟩ Tartu Kuur, kus mehed puutööga tuju tõstavad, otsib uut tegutsemispaika

Anne 46a hoone on teatavasti endine kauplus. Hoone kuulub Rimi tütarfirmale AS Kinnisvaravaldus, aga nendega sõlmitud rendileping on meestel lõppenud. Maja läheb lammutamisele, uusarendus tuleb peale. Viis aastat kestnud heade suhete märk on see, et Tartu Kuuril on voli Anne 46a ruume kasutada kuni väljakolimiseni ehk 30. aprillini.