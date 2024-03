Estiko päikesepark kerkib lumest ja porist hoolimata jõudsalt

Estiko Energia juhataja Ain Tammvere sõnul on Raadi pargi ehitustööd kulgenud vaatamata raskustele plaanipäraselt. «Talv oli küllaltki ekstreemne. Küll tuli võidelda nii jää, lume kui ka poriga. Mõni töömees ei olnud nii külma ilmaga kunagi väljas töötanudki,» märkis Tammvere.

Siiski on ehitus jõudnud nii kaugele, et esimeses etapis kavandatud ligi 15 000 päikesepaneeli on raamidele paigaldatud ning ootavad järgmisena omavahel ühendamist. Tööd peaksid valmis saama mai lõpuks.