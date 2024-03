Süku sõlmküsimused: kuidas muutub liiklus ja parkimine ning millal ilus unistus tervenisti teoks saab?

Kokkuvõtlikult tähendab detailplaneeringu eskiislahenduse faas seda, et linnavalitsus on saanud valmis esimese planeeringulahenduse ehitusõiguse määramiseks. Seda mitte ainult keskpargi Vanemuise tänav 1 krundile, vaid ka sellega piirnevatele Vabaduse puiesteele, Uueturu, Poe ja Küüni tänavale ning Emajõe-äärsele alale.

Sel, kokku pea viiel hektaril peaksid tulevikus olema nii Süku, roheala, uued kergliiklusteed kui ka kaldapromenaad. Selline on kava, kuid linnajuhid toonitavad, et Süku jutt käib ikkagi veel detailplaneeringu eskiislahenduse koostamisest, mis ümberöelduna tähendab seda, et kivisse raiutud pole midagi. On vaid kokkulepped ning neli peamist põhimõtet. Need on järgmised: Vabaduse puiestee säilib jagatud ruumi põhimõttel, eesõiguse saavad kergliiklejad; autoga peab säilima ligipääs nii Sükusse kui ka turuhoonesse ja kaubamajja tulijatele; keskpargi roheala jääb vähemaks, kuid elurikkus suureneb, ka Süku katusel, ning viimaks – raha jagub esialgu vaid hoone ehitamiseks ja Sükut ümbritseva roheala kujundamiseks.