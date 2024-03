Mart Võrklaev: vähendame tülikate 1- ja 2-sendiste kasutamist

Iga aasta peab Eesti Pank välja laskma miljoneid 1- ja 2-sendiseid münte. Kokku on neid meie euroga liitumise ajast ringlusesse lastud 230 miljonit koguväärtuses 3,4 miljonit eurot – see on kokku 612 tonni metalli. Tagasi ringlusse jõuab neid keskmiselt kolm protsenti ja neid on pidevalt vaja juurde toota, sest kaupmeestel on kohustus väikseid sente vahetusrahana tagasi anda.