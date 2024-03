TARK TARTU ⟩ Kosmosepõlvkonna kasvatamine võib alata lennureisist, kus kaalu pole

«Kes on koolis kunagi joonistanud parabooli, siis teab, et lend on täpselt selle kujuga,» kirjeldas eesootavat Ahhaa teaduskeskuse juht Andres Juur. «Lennuk süstib kuue kilomeetri kõrgusel järsult üles, siis võetakse võimsust maha, lennuk hakkab aeglustama ning pöörab nina alla. Inimene seal sees tunnetab seda kui kaaluta olekut.»