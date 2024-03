Nahakunstnik Rutt Maantoa on aastakümneid pühendanud end tööle, mida väga armastab. Ta on õpetanud Tartu kunstikoolis, on kõrgemas kunstikoolis Pallas praegugi nahadisaini professor. Rutt Maantoa võib rahvasummas jääda märkamatuks, sest on väike ja habras naine, aga ta teosed ei ole jäänud märkamata naha- ja köitekunsti näitustel ega konkurssidel. Nädalapäevad tagasi tunnustasid Tartu ettevõtlike daamide assotsiatsiooni naised teda aastate daami tiitliga.