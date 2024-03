Kohtust saadud võit ei tähenda Ihaste metsa säilimist

Mittetulundusühing Ihaste Elanike Liit eesotsas Lenne Rähn-Kuusikuga on aastaid võidelnud selle eest, et Hipodroomi ja Männimetsa tee vaheline mets jääks uusarendusest puutumata. Äsja andis suisa riigikohus vastalistele õiguse, kuid ometi ei tähenda see, et kõnealusele rohealale midagi ei ehitataks.