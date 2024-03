Toidu- ja veinifestival ootab tänavatoidu pakkujaid

Ootame oma üheksandat aastat toimuvale populaarsele festivalile tänavatoidumenüüdega hüpikrestorane ning tänavatoiduautosid ja -haagiseid, rääkis festivali korraldaja, ettevõtluse arengu osakonna valdkonnajuht Marilin Kroon. «Soovime leida võimalikult erinevaid toidupakkujaid, et rikastada Lõuna-Eesti suurimat toidu- ja veinifestivali uute ning põnevate maitsetega.»

Augustikuu teisel nädalavahetusel peetav festival leiab aset Tartu kesklinnas Vabaduse puiesteel, Kaarsillal, Emajõe ääres ja Poe tänava pargis. Müügikohti on festivalil piiratud mahus ja need on tasulised.