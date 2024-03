Algas Süku planeerimise avalik arutelu

Ajalooline Kauba tänav taastatakse jalakäijate tänavana. Vabaduse puiestee kavandatakse planeeringuala ulatuses tänavana, kus on kõnniteed, rattarajad ja kahesuunaline rahustatud liiklusega sõidutee, üks sõidurada kummaski suunas. Rattaparklad on kavandatud võimalikult kultuurikeskuse sissepääsude lähedusse. Autode parkimine on kavandatud hoone maa-alusele korrusele, kuhu juurdepääs on planeeritud Uueturu tänavalt.