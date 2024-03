Kirjanduslinn Tartu tähistab homme ülemaailmset luulepäeva

Kell 16 on linnaraamatukogu saalis võimalik kohtuda raamatu «Luule on mäng» (2021) autorite Contra ja Ilme Mõttusega ning toimub ka loovkirjutamise töötuba. Kell 17 on aga huvilised oodatud tutvuma tähetorniga, kus kell 18 algab planetaariumis Eesti Lavaluule korraldatud luuleõhtu. Esinevad Sveta Grigorjeva, Teele Lember, Joonas Veelmaa, Sirel Heinloo, Päiv Dengo ja Jaan Malin. Sissepääs on võimalik ajavahemikus 17–18, pilet kolm eurot.