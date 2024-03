Möödunud nädalal kodust lahkunud Heinut pole tänaseni leitud

Lähedased andsid laupäeval politseile teada, et 85-aastane Heinu lahkus öösel kella 2.30 paiku kodust ja polnud tagasi tulnud. Mehe telefon on välja lülitatud.

Heinu on umbes 172 sentimeetrit pikk ja keskmise kehaehitusega. Peas on tal must nokamüts ja seljas hall kilejope. Mees lonkab kõndides.

Sotsiaalmeedia vahendusel otsivad lähedased eakat meest juba mitu päeva, siit-sealt on laekunud küll vihjeid ning Heinu on jäänud isegi auto pardakaameraga salvestatud videole Aardlapalu kandis, kuid vihjetest hoolimata on mees endiselt kaotsis.

Heinu on ka varem oma elupaigast lahkunud. Oma terviseseisundi tõttu ei pruugi ta ümbritsevat õigesti tajuda.

Laupäevast alates on politseinikud koos vabatahtlike ja kaitseliitlaste meest otsinud ning kontrollinud tema võimalikke viibimiskohti. «Oleme kontrollinud Aardla, Aardlapalu ja Kurepalu küla ning Roiu alevikku,» kommenteeris PPA Tartumaa piirkonna grupijuht Anti Peiponen. «Kuna on teada, et mees võis liikuda ka Ahja, Tabivere või Tartu kandis, siis oleme neid piirkondi kontrollinud, samuti busse ja bussipeatuseid, aga seni pole Heinut õnnestunud leida.»

Otsingu on teinud keeruliseks raske maastik ning nädalavahetusel maha sadanud lumi. Kolmapäevase seisuga on otsingupiirkond Aardla ja Aardlapalu küla ning Aardlapalu karjäär, kus politseinikud koos mitmekümnete vabatahtlikuga on eelnevate päevade jooksul proovinud Heinut leida.

«Oleme lisaks inimestele kasutanud otsingul droone ja koeri, vaadanud läbi videoid, et teha kindlaks Heinu võimalikku asukohta, ning töö tema leidmise nimel jätkub. Plaanime järk-järgult piirkonda laiendada. Kuna pole täpselt teada, kuhu mees võis liikuda, siis ei ole välistatud ka variant, et ta liikus kuskile mujale, mistõttu palun inimestel olla tähelepanelik ka teistes piirkondades,» lisas Peiponen.

Kõigil, kel on infot Heinu asukohast või kes on teda näinud, palutakse anda sellest teada häirekeskuse numbril 112.

Heinu jäi Aardlapalus temast möödunud auto pardakaamera videole, kuid paraku pole meest tänaseni suudetud leida. Foto: Facebook