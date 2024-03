Praegu veel viimast lihvi saavas kinokeskuses on neli saali, millest suurim mahutab 209 ning kolm väiksemat vastavalt 73, 72 ja 71 inimest. «Saalide asukoht on jäänud samaks Cinamoni ajaga, kuid kõik muu on ümber ehitatud,» kirjeldas Apollo Kino Baltikumi müügi- ja turundusjuht Maarja Kaalep. «Palkame sinna täiesti eraldi tiimi, ainult kinojuht jääb samaks Eedeni ja Lõunakeskuse omadega.»