Eelmisel aastal haigestus Tartumaal puukentsefaliiti 30 inimest

Ainus viis haiguse ennetamiseks on vaktsineerimine. «Puukentsefaliidi vältimiseks on olemas tõhusad ja ohutud vaktsiinid nii täiskasvanutele kui ka lastele alates esimesest eluaastast. Esmane vaktsineerimiskuur koosneb kolmest süstist,» rääkis Vikentjeva ja lisas, et märtsis vaktsineerimiskuuri alustades on suve alguseks esmane kaitse olemas.