Päevinäinud jahiloss läheb lammutamisele

Ja mitte ainult, sageli möödub ka teiste keskkonnaga seotud erialade üliõpilaste praktika just Järvseljal. See on armsaks saanud ka Järvseljat külastavatele loodushuvilistele. Nüüd tuleb neil selle vana majaga aga hüvasti jätta, sest maaülikool laseb jahilossi lammutada. Kuid plats ei tohiks tühjaks jääda.