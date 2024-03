Ent koerad-kassid pole tartlaste ainsad lemmikud. Taaralinnas elab inimeste keskel mitmesuguseid põnevaid tegelasi, näiteks võib kesklinnas kohata tuhkruid ning viimasel ajal on palju tähelepanu tõmmanud Puiestee tänaval eramaja hoovis olev hobune.

See on pälvinud ka üksjagu kriitikat, sest osa inimeste hinnangul on tänavalt kostev müra hobusele liiga vali, teiste meelest pole aga suksul hoovis liikumiseks piisavalt ruumi.