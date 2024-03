«Üsna suure osa elanike arvu kasvust moodustasid jätkuvalt Ukrainast saabuvad sõjapõgenikud,» kommenteeris Tartu rahvastikutoimingute osakonna juhataja Kristina Aabrams. «Statistikaameti paiknemisindeksi metoodika alusel on Tartu linna elanike arv veidi üle 100 700.»

Tugevalt üle poole tartlastest on naised (54 529), mehi on 43 744. Ülikoolilinna elanikest 78 protsenti on eestlased, 11 protsenti venelased, viis protsenti ukrainlased, üks protsent soomlased ja viis protsenti muust rahvusest.