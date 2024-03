Koolid tahavad tundide algusaja üle ise otsustada

Direktor Kikas ei ole enda sõnul kuigi palju uuringuid koolipäeva alguse kohta lugenud, kuid ta märkis, et enamikes väljaütlemistes keskendutakse peamiselt ühele uuringule, mis räägib sellest, et lapsed on mõjutatud nädalavahetusest, mil nad ärkavad hiljem. «No vabandage, ma magan ka nädalavahetuseti kauem,» sõnas Kikas ja lisas, et iga kool peaks saama ise otsustada, millal tunnid algavad.