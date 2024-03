Irja Alakivi: milleks Sükule parkla?

Detailplaneering ja keskkonnamõju strateegilise hindamise aruanne pannakse neljapäevast avalikule väljapanekule. Eesmärk on üllas: planeeringuala Küüni tänavast jõeni ja Poe tänavast kaubamaja seinani kvaliteetseks ja inimsõbralikuks avalikuks ruumiks muutmine. Selgub ka kaasneda võiv mõju keskkonnale, kus praegu asub kõigile hästi kättesaadav ja vabalt kasutatav roheala – keskpark, kus on nii päikeselisi alasid kui varjurikkaid alleesid.

Pikemat avalikku arutelu ja mõtestamist vajaks kindlasti koosolekul esitatud väide, et hoonesse kavandatud parkla on kindlasti vajalik, et hoida kesklinna konkurentsivõimet ja arvestada kõigi liiklejagruppide huve. Julgen selles väites nii raamatukogu kui kunstimuuseumi toimimise ja külastatavuse tagamise seisukohalt kahelda. Toon võrdluse Helsingi linnaraamatukogu Oodiga, mis paigutati linnaruumi nii andekalt kui ka ratsionaalselt. Roheala ei vähendatud, väärindati raudteeäärne pikalt hooletuses olnud ala. Hiiglaslikku parklat ei kavandatud ei hoonesse ega lähedusse. Ühistransport ju toimib! 17. märtsil astus Oodi uksest sisse kümne miljones külastaja. Vaatamata sellele, et hoonesse ja hoone juurde ei saa igaüks sõita autoga. Oodi juures on vaid kaks, jah tõesti!, liikumispiirangutega inimestele mõeldud parkimiskohta.