Berk Vaher: mis on Tartu, kes on Tartu 21. sajandil?

Mis on Tartu? Kuidas on Tartu muutunud ja muutumas? Neid küsimusi on mulle esitanud mitmed välisajakirjanikud, keda Euroopa kultuuripealinna aasta siia toob. Huvi Tartu vastu on siiras ning nad aduvad ka tiitliaasta üht peamist eesmärki: värskendada ja avardada linna ja regiooni identiteeti. Kas tartlased on muutusteks valmis?