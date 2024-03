Eesti 200 lahkunud ettevõtja: vabandust valijad, selliseks poliitikaks te mandaati ei andnud

Praeguseks on erakond Eesti 200 olnud pea aasta parlamendi suuruselt kolmas fraktsioon ja samuti pea aasta valitsuserakond. See on lühike, samas siiski piisavalt pikk aeg, et anda hinnang tehtule. Kahjuks minu hinnang ei ole positiivne. Osalesin riigikogu valimistel kandidaadina ning arvan teadvat enda valijate ootusi ja mõtteid Eesti olevikust ja tulevikust. Tean, et minu valijad olid tihti ise hakkama saavad, keskmiselt rohkem ettevõtlikud, kahe jalaga maa peal ning positiivsed inimesed.