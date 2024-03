Kaduma läinud eakat meest otsivad politseinikud ja vabatahtlikud

Lähedased andsid laupäeval politseile teada, et 85-aastane Heinu lahkus öösel kella poole kolme paiku kodust ja pole tagasi tulnud. Mehe telefon on välja lülitatud.

Heinu on umbes 172 sentimeetrit pikk ja keskmise kehaehitusega. Peas on tal must nokamüts ja seljas hall kilejope. Mees käib longates.

Heinu on varemgi niimoodi oma elupaigast lahkunud. Ta võib liikuda ka Ahja, Tabivere või Tartu kandis. Politseinikud ja lähedased on kontrollinud mehe võimalikke viibimiskohti, sealhulgas otsinud Roiu ja Kurepalu kandis ringi, kuid seni pole õnnestunud teda leida.

Politsei palub kõigil, kel on infot Heinu asukohast või kes on teda näinud, anda sellest teada häirekeskuse numbril 112.

Lõuna prefektuuri operatiivjuht Kert Kotkas märkis, et politseinikud on Heinut otsinud Kastre vallas ja selle ümbruses ning kontrollinud mitmeid aadresse, ent meest ei ole endiselt leitud. Kaasatud on vabatahtlikud, kaitseliitlased, droonid ja koerapatrullid, kokku mitukümmend inimest, kes täna pärastlõunal Heinut Aardlapalu kandis otsisid.

«Palun eriti Kastre, Ahja, Tabivere ja Tartu inimestel hoida silmad lahti. Samuti ei ole välistatud, et Heinu on istunud bussi peale ja mõnda teise Eesti piirkonda sõitnud. Seega, kui olete Heinut eile või täna kuskil liikumas näinud, siis andke sellest politseile teada. Iga vihje on vägagi tervitatav,» sõnas Kotkas.

Otsinguid raskendab täna öösel maha sadanud lumi, seega mängib eaka mehe leidmisel rolli iga minut.

