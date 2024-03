Sadamateater täitub mai lõpus kolmeks päevaks tindi ja pisaratega

Tätoveerimine kui iidne kehakunst on teinud viimasel paarikümnel aastal hüppelise arengu ning muutunud ülipopulaarseks eneseväljenduse viisiks. Andekaid kunstnikke tekib juurde nagu seeni pärast vihma, mistap on korraldajate hinnangul aeg küps, et luua Lõuna-Eesti heade mõtete linnas uus ja põnev tätoveeringusündmus.

Festivali peamine fookus on tätoveeringutel, mis sünnivad otse kohapeal. See tähendab, et kõik festivalilised saavad pealt näha, kuidas kunst sünnib otse nende silme all.