Piiskop Joel Luhamets siirdub emerituuri

Alates 1990. aastast on Joel Luhamets EELK Konsistooriumi assessor. Konsistooriumi liikmena on ta täitnud laste- ja noorsootöö, majanduse ning diakoonia- ja misjonitöö assessori ülesandeid ning juhtinud mitmete allasutuste ja komisjonide tööd.

Joel Luhamets on olnud EELK lauluraamatukomisjoni liige ja ajalehe Eesti Kirik väljaandmise taastamise eest vastutaja ning kaks aastat kirikulehe väljaandja. Lisaks kirikuvalitsuse tööle on suur töö olnud Tartu Pauluse kiriku renoveerimine.

Kirik on tema tööd hinnanud EELK teeneteristi I järguga. 2010. aastal valiti ta aasta vaimulikuks. Vabariigi president on autasustanud teda Valgetähe IV klassi teenetemärgiga (2001).

Joel Luhamets on abielus Tiina Luhametsaga. Neil on kolm täiskasvanud last: Kristjan (1980), Katrin (1981) ja Eva-Liisa (1983). Joel luhamets on mitmekordne vanaisa. Poeg Kristjan on samuti kirikuõpetaja.