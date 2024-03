Linnaraamatukogu näitus toob skulptuurid rahvale lähemale

«Kirjanduslike kujude» hulgast võib leida klassikalisi portreid, nagu Pallases õpetava Tõnis Paberiti kipsis portree Jaan Malinist ja turbast portreed Indrek Hirvest. Aga ka mitte nii traditsioonilisi, nagu Paul Männi plastportree J. V. Jannsenist, mille peas põleb pirn ja pealkirjaks on «Rahvavalgustaja». Inspiratsiooni on saadud kirjandusest, näiteks Mari Hiiemäe keraamilises töös «Vares ja Rebane» või Leena Kuutma teoses «Inimese kapike», mis on valminud Viivi Luige ainetel. Anne Rudanovski «Paku tööle nimi» valmis koostöös Luuluriga ja Eneken Maripuu kutsub üles lugema väärtkirjandust libauudistest võetud üleskutsega, eksponeerides «Tõde ja õigust». Tiiu Kirsipuu puudekorv on rääkimata lugude kogum, mida saab lugeda halgudelt.