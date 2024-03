Tartumaal muutusid teeolud taas talvisteks

Lääne- ja Põhja-Eestis olid täna hommikul veel teekatted kuivad või soolaniisked ja teeolud head, aga Kesk- ja Lõuna-Eestis lumised ja jäised ning teedel on libeduseoht. Tuulepuhangud on tugevad, ulatudes kuni 17 meetrini sekundis.

Ilmaprognoosi kohaselt sajab täna päeval Lõuna-Eestis lund ja tuiskab. Põhja-Eestis on sajuta ilm. Tugev tuul on eelkõige põhjarannikul. Temperatuurid on kogu Eestis miinuspoolel. Teedel on libeduseoht.