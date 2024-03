Uisuplatsi ja autovabaduse puiestee üks eestvedaja paneb ameti maha

Kekkonen on olnud liuvälja toimimise eest vastutaja, vedanud eest raeplatsi jõululinna korraldamist ja autovabaduse puiesteed, olnud selgitaja ja mõneti maskoti rollis.

Silm ei sära enam nagu varem, kümme aastat on pikk aeg, ja olles 35-aastane on veel paras aeg midagi muud proovida, ütles Kekkonen enda lahkumise põhjuseks. Ta ei soovinud avaldada järgmist ametikohta, mis olevat Tallinnas, aga lisas, et kodu jääb ikka Tartusse.