Viljandi maantee juhtum ⟩ Talvel saab odavamalt ehitada, aga naabrid kannatavad tolmu käes

Viljandi maanteel on uued torud paigas, kuid asfalti ei saa külmade ilmadega taastada.

Tartus Viljandi maanteel elav Jüri Laurson ei suuda ära imestada, kuidas on linnavalitsus lubanud talvehooajal teha suuri kaevetöid, kui on teada, et teekatet taastada ei saa.