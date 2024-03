Veemotoklubi paadiehitajad saatsid talve mööda garaažis kiirust otsides ning F1 mudelit vormides

Sellel paadil pole viga midagi, ütles Tartu Kalevi veemotoklubi treener ja eestvedaja Üllar Põvvat. Siiski-siiski, enne hooaega muutunud reeglite tõttu on vaja sõitja pea kohale uus tugiraam valmis saada.

Tartu Kalevi veemotoklubi eestvedaja Üllar Põvvat hakkas 2019. aasta sügisel ehitama Eesti esimest vormel 1 paati, aga valmis see pole, aega ja raha kulub veel palju. Pealegi on tulnud muudki teha: möödunud kuudel näiteks garaažis noorte paatidele kiirust otsida, sest suvel on selleks juba hilja.