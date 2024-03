GALERII ⟩ Raeplatsi viltune maja täitus reaalsusest eemale nihutatud unenäolise kunstiga

Tartu kunstimuuseumi maja raeplatsi servas on oma viltusel kujul justkui loodud sürrealistliku ehk unenäolise ja nägemusliku kunsti näitamiseks. Täna õhtul said lähemalt ja kaugemalt kokku kutsutud huvilised näha, milliseid tasapinnalisi ja mahulisi, koguni elektroonilisi teoseid on kolmel korrusel kolmele näitusele välja pandud. Leidub ka tartlaste loomingut.