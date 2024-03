Keeleteo ühe peaauhinna teenis välja Sulev Kuuse ja Toivo Maimetsa koostatud rakubioloogia õpik

Eestikeelse hariduse toeks

«Peaauhinna võitnud keeleõppe videod ja eestikeelne ülikooliõpik on küll erinevatele sihtrühmadele, kuid eesmärk on sama – toetada ja arendada eestikeelset haridust,» ütles haridus- ja teadusminister Kristina Kallas. «Nüüd, eestikeelsele haridusele ülemineku algusaastal on sellised õppematerjalid märgilise tähendusega. Ida-Virumaa õpetaja videote loomise algatus näitab tõsist pühendumust ja soovi muuta eesti keele õppimine lastele atraktiivsemaks ja huvitavamaks.»