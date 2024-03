Tartu asumeid avav lavastuste sari tipneb rännakuga Annelinnas

Euroopa kultuuripealinn Tartu 2024 põhiprogrammi kuuluva «Läbi linna: Annelinn» etendused jõuavad Annelinna tänavatele 1.–15. juunil.

Kohalike inimeste lood

Tegu on enam kui neli aastat väldanud linnaruumiprojekti viimase sihtkohaga Tartu linnas. Eelnevalt on omanimelise lavastuse saanud Karlova, Supilinna ja Ülejõe linnaosa.

«Annelinna jätsime meelega viimaseks lavastatavaks linnaosaks. See on kõige suurem Tartu linnaosa. See on korraga õdus ja avar, kitsas ja kihiline. Siin elab üksteise kõrval ja üksteise kohal palju rahvuseid ning kultuure. See vajab kogemustepagasit, mis eelneva kolme linnaosa lavastustega on tekkinud,» selgitas lavastaja ja idee eestvedaja Jaanika Tammaru, kes kirjeldas lavastusprotsessi mängulise ja lennukana.

Tammaru sõnul on Annelinnast lavastuse tegemisel oluline osa kohalike suulise pärimuse kogumisel, et see kajastaks päris inimeste päris lugusid. Mõtteid oma Annelinnast saab tänulikule tiimile edastada kodulehe kaudu www.labilinna.ee/annelinn või kogumiskastidesse Annelinnas. Lugusid oodatakse 14. aprillini.

«Minu soov on tekitada vaatajas tunne, et iga Annelinna anonüümse akna taga on peidus kireva hingeeluga päris inimene,» julgustas Tammaru kõiki jagama oma meenutusi elust Annelinnas. «Kuidas mängitakse sisehoovides vanaema ja naabritädi valvsa pilgu all? Millised majadevahelised lõikekad on kõige põnevamad? Mis oli Anne turul kõige lahedam ost? Kui kaunis ja kodune on Annelinn, kui sinna külla minna?»