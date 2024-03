Põrandapood kolib remondi ajaks soojakutesse

Lincona tegevjuhi Sven Erslingi sõnul on Tartu esinduse põhjalik renoveerimine jätk 2018. aastal alguse saanud ettevõtte müügisalongide kontseptsioonide uuendamisele.

«Kuigi harjumuspärase kaupluse uksed on suletud, on konteinerilinnaku uks klientidele avatud tavapärastel aegadel,» ütles Tiks. «Tegutseme selliselt keskuse valmimiseni. Kui kõik läheb plaanitult, siis avame uksed suve esimeses pooles.»

Lincona Tartu sisearhitektuuri lahenduse autorid on KAMP Arhitektid. Ehituse peatöövõtja on Vennad Ehitus OÜ, eritellimusmööbli valmistaja Möblist OÜ. Tööks kulub ligi 250 000 eurot.

1992. aastal asutatud Lincona Konsult AS on kodumaisel kapitalil põhinev põrandakatete maaletooja ja müüja. Firmal on esindused Tallinnas, Tartus, Pärnus ja Viljandis.